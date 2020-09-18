Украинская певица известная как Jerry Heil осуществила необычный "каминг-аут", рассказав о своем "особом виде клептомании".
Читайте также"До сих пор не женщина": певица Jerry Heil сделала откровенное признание (фото)Об этом она написала в своем Instagram.
"Это мой КАМИНГ-АУТ. У меня особый вид клептомании. Я подслушиваю разговоры и ворую их. В маршрутках, метро, кафе и на улицах. Вчера я 5 минут преследовала незнакомых девушек, чтобы дослушать историю (цитирую) о начальнице-лягушке, которая ведет себя, как гнида, прикрываясь печеньем, чтобы втереться в доверие и потом прыскать пассивно агрессивным ядом, – отметила она. - Песня уже начала писаться, понимаете?".
При этом певица попросила подписчиков написать ей в комментариях свои «драматические и пузонадрывные истории»: «Сделайте вклад в отечественный шоубиз».
Вас также могут заинтересовать другие новости о звездах
- Аlyona Аlyona показала свое тело в нижнем белье
- Молодая жена юмориста Петросяна впервые прокомментировала рождение сына
- Злата Огневич эротично выгнулась и обнажила грудь
- Анна Седокова неожиданно сменила имидж
- Эпатажная певица "вывалила" грудь на всеобщее обозрение (видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram