Исполнительница в очередной раз сделала интересное признание.

Украинская певица известная как Jerry Heil осуществила необычный "каминг-аут", рассказав о своем "особом виде клептомании".

Читайте также"До сих пор не женщина": певица Jerry Heil сделала откровенное признание (фото)Об этом она написала в своем Instagram.

"Это мой КАМИНГ-АУТ. У меня особый вид клептомании. Я подслушиваю разговоры и ворую их. В маршрутках, метро, кафе и на улицах. Вчера я 5 минут преследовала незнакомых девушек, чтобы дослушать историю (цитирую) о начальнице-лягушке, которая ведет себя, как гнида, прикрываясь печеньем, чтобы втереться в доверие и потом прыскать пассивно агрессивным ядом, – отметила она. - Песня уже начала писаться, понимаете?".

При этом певица попросила подписчиков написать ей в комментариях свои «драматические и пузонадрывные истории»: «Сделайте вклад в отечественный шоубиз».

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Автор: Катерина Шварц