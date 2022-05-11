Американская актриса примет участие в благотворительном концерте.

Американская актриса Дженнифер Лопес 30 июля 2022 года примет участие в благотворительном гала-концерте LuisaViaRoma, где выступит в поддержку Украины. Мероприятие пройдет в историческом месте острова Чертоза-ди-Сан-Джакомо на Капри, Италия. Об этом сообщило издание Wwd.

Деньги, собранные в ходе благотворительного вечера, пойдут на помощь украинским беженцам, которые покинули свои дома из-за широкомасштабного вторжения России 24 февраля.

Известно, что в ходе концерта 30 июля через видеосвязь присоединятся представители UNICEF, которые сейчас находятся в Украине. Они расскажут о происходящем в стране.

Напомним, голливудская актриса Анджелина Джоли показала осколок бомбы, найденный в обстреливаемом Львове.

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