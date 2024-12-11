Дженифер Лопес поразила стройными ножками в мини

Актриса удивила своих поклонников.

Дженнифер Лопес, кажется, живет по принципу возраст - это просто цифра! 55-летняя певица в очередной раз доказала это, появившись на встрече с прессой в наряде, от которого у всех перехватило дыхание.

Поводом для мероприятия стала промокампания ее нового фильма "Неудержимый", и Дженнифер Лопес, как всегда, подошла к выбору образа со всей ответственностью. В этот раз она выбрала бежевый ромпер, который, благодаря своей длине, больше напоминал стильную рубашку. Но главный акцент - это, конечно же, мини-шортики, которые едва прикрывали ее подтянутые ягодицы! Фотографиями актриса, конечно же, поделилась в своем Instagram.

Звезда, которая всегда славилась своими формами, не стесняется их демонстрировать. И надо сказать, что есть чем гордиться! Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что регулярные тренировки и правильное питание творят чудеса. Ее фигура - настоящая мотивация для всех, кто мечтает об идеальном теле.

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Дополнили горячий образ объемные рукава, которые придавали наряду особый шик, бежевые туфли-лодочки на высоком каблуке и золотые украшения. Легкие локоны и выразительный макияж с акцентом на глаза завершили этот потрясающий лук.

Легкие локоны и выразительный макияж с акцентом на глаза завершили этот потрясающий лук.

Напомним, Дженнифер Лопес в жакете и мини: актриса соединила элегантность и смелость.

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