Артистка снова порадовала поклонников семейным контентом.

Известная украинская певица Джамала начала знакомить аудиторию со своим новорожденным сыном. Артистка впервые показала ребенка, который родился в конце мая.

Исполнительница тщательно скрывала своего третьего сына и не показывала его публике, однако в последнее время новорожденный Алим-Сеит Бекир частый гость в соцсетях Джамалы.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась трогательной фотографией с мальчиком. На снимке она держит малыша на руках пока тот, вероятно, спит.

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Алим завернут в белое одеяло, а на его голове светлая шапочка. Джамала счастливо улыбается, глядя на сына. Пока артистка не торопится показывать лицо мальчика, однако на последнем фото немного его засветила.

"Спасибо", - написала под фото певица, чем выразила свою благодарность врачам.

К слову, Алим родился 25 мая. Джамала и ее муж - Бекир Сулейманов - в третий раз стали родителями. Звезда показала фото с выписки и рассказала о реакции родных на малыша. Также звездные супруги воспитывают еще двоих сыновей: 6-летнего Эмира-Рахмана и 3-летнего Селима-Гирая.

Напомним, ранее Джамала кардинально сменила имидж и показалась в новом образе.

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