Певица Джамала редко делится кадрами с семьей. Впрочем, иногда звезда делает исключения. В этот раз она умилила сеть редкой фотографией своего отца.
Джамала показала снимок из 2017 года. Тогда она сыграла свадьбу со своим избранником. На фотографии певица в свадебном платье танцевала с отцом. Как оказалось, поделиться редким фото она решила по случаю 70-летия своего папы.
Певица поздравила отца с днем рождения. Также она отметила, что очень его любит.
В комментариях фаны присоединились к поздравлениям. Также они отметили, что они радуются за певицу, ведь у нее дружная и очень хорошая семья. Комментаторы пишут:
- "Когда дочь чувствует, что ее отец искренне любит, только тогда она всю жизнь счастлива, поэтому пусть у отца будет крепкое здоровье и он своей любовью всегда детей вдохновляет"
- "Джа, какая ты счастливая, аж светишься счастьем. Жаль, что не каждая девочка затанцует с папочкой"
- "Поздравляю папу такой талантливой дочки! Гордость Украины!".
Что известно о семье Джамалы
Сусана Джамаладинова (настоящее имя Джамалы) родилась в семье крымского татарина Алима Джамаладинова и армянки Галины Тумасовой. Большую часть своего детства певица провела под Алуштой.
В 2017 году Джамала вышла замуж за Сеита-Бекира Сулейманова. От него певица родила двух детей.