Певица показала, как танцевала с папой на своей свадьбе.

Певица Джамала редко делится кадрами с семьей. Впрочем, иногда звезда делает исключения. В этот раз она умилила сеть редкой фотографией своего отца.

Джамала показала снимок из 2017 года. Тогда она сыграла свадьбу со своим избранником. На фотографии певица в свадебном платье танцевала с отцом. Как оказалось, поделиться редким фото она решила по случаю 70-летия своего папы.

Певица поздравила отца с днем рождения. Также она отметила, что очень его любит.

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В комментариях фаны присоединились к поздравлениям. Также они отметили, что они радуются за певицу, ведь у нее дружная и очень хорошая семья. Комментаторы пишут:

"Когда дочь чувствует, что ее отец искренне любит, только тогда она всю жизнь счастлива, поэтому пусть у отца будет крепкое здоровье и он своей любовью всегда детей вдохновляет"

"Джа, какая ты счастливая, аж светишься счастьем. Жаль, что не каждая девочка затанцует с папочкой"

"Поздравляю папу такой талантливой дочки! Гордость Украины!".

Что известно о семье Джамалы

Сусана Джамаладинова (настоящее имя Джамалы) родилась в семье крымского татарина Алима Джамаладинова и армянки Галины Тумасовой. Большую часть своего детства певица провела под Алуштой.

В 2017 году Джамала вышла замуж за Сеита-Бекира Сулейманова. От него певица родила двух детей.

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