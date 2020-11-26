Джамала номинирована на премию Грэмми за саундтрек к фильму о Евровидении

Альбом саундтреков к фильму Netflix о Евровидении - это один из претендентов на премию.

Украинская певица Джамала приняла участие в записи саундреков к фильму Netflix "Евровидение: История огненной саги". Теперь этот альбом номинировали на премию "Грэмми". Читайте такжеНастя Каменских появилась перед фанатами в дерзком аутфите "Это же просто вау! Мой голос звучит не только в видео-отрывке, который вы видите, но и лидирует во всех припевах и еще в одном сольном куске! Все мои интерпретации утверждались музыкальными продюсерами Netflix через связь с Лос-Анджелесом! Знали бы вы, какая колоссальная работа была проведена по созданию попурри. Счастлива, что принимала активное участие в этом. Держим кулачки! Очень счастлива за всю команду!" – написала Джамала в Instagram. Что известно о фильме: Фильм повествует об исландских певцах, Ларсе Эрикссоне и Сигрит Эриксдоттир, которым представился шанс представить свою страну на "Евровидение"

Режиссёром фильма стал Дэвид Добкин

Несколько бывших конкурсантов "Евровидения" исполнили в фильме эпизодическую роль Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter