Ведущий и комик говорит, что достучаться до россиян не получится.

Известный украинский ведущий и комик Вадим Мичковский, более известный под сценическим псевдонимом Дядя Жора, поделился, что после 24 февраля старался связаться со своими коллегами из РФ и рассказать им правду о войне в Украине. Таким образом Дядя Жора хотел, чтобы они рассказали своей аудитории о том, что в Украине нет никакой "спецоперации", а настоящая война. Однако ответа ни от кого не получил.

Об этом ведущий рассказал в интервью программе "Зірковий шлях".

"Это все в никуда. Половина этих SMS или непрочитанные, или прочитанные и без ответа", - поделился артист.

Шоумен отметил, что писал тем, с кем знаком лично, и с кем пересекался по работе - в основном юмористам и телеведущим. Однако сейчас наивная вера в то, что они захотят говорить правду об убийственной войне в Украине пропала. Дядя Жора говорит, что это исключительно из-за трусости российского народа.

"С одной стороны, весь русский народ должен нести ответственность за войну в Украине. Потому что это Россия напала, Россия вторглась, Россия – это и есть все россияне вместе под руководством своей власти. С другой стороны, есть мнение: "А чего мы? Это все власть! А простой народ не виноват!". Но народ же эту власть выбирал. Молчание, неактивность людей, они боятся говорить", - резюмировал Вадим Мичковский.

Напомним, Андрей Бедняков вспомнил последние слова мамы, которая умерла в Мариуполе.

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