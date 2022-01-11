Звезда вместе со своей семьей попала в неприятную ситуацию.

Украинская певица Камалия вместе с семьей отдыхала в Финляндии. В день отъезда дверь в номер по непонятным причинам оказалась заблокированной, поэтому им пришлось покидать гостиницу через балкон.

"Нас явно Лапландия не хотела отпускать! Пришлось оставлять апартаменты через балкон, поскольку никому не могли дозвониться. Дверь заблокировали непонятно почему. Час дня. Мы вынуждены передавать чемоданы через балкон. Хорошо, что мы на первом этаже", - рассказала Камалия.

Читайте также"Дура": Тина Кароль прогулялась по городу в одном халатике (видео)Но и на этом неприятности не покинули ее семейство. По прилету в Борисполь только два чемодана из семи оказались целыми. Вероятно, упаковка могла повредиться из-за мороза или, как отметила Камалия, из-за халатности грузчиков.

Ранее УНИАН назвал 5 украинок, которые вышли замуж за миллионеров, среди них и Камалия.

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