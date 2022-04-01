В сети приписывают роман Дорофеевой и Кацурину.

В марте 2022 года стало известно о разводе украинских артистов Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. Такая новость ошарашила их поклонников, и, конечно, самые любопытные начали выяснять причину их расставания.

Интриги в эту историю добавило то, что после их официального заявления о своем разводе сообщил также музыкант и ресторатор Михаил Кацурин, который к тому же был приближен к звездной чете.

Так, фолловеры предполагают, что именно Кацурин стал причиной развода Дорофеевой и Дантеса. К тому же Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом "Позитив", подлил масла в огонь, предложив поклонникам угадать, к кому ушла Дорофеева.

Что известно о Михаиле Кацурине

Михаил Кацурин - 33-летний музыкант и основатель четырех ресторанов восточной кухни "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет", "Тайский Привет" и "Японский Привет", трех ночных клубов, бренда одежды Katsurina.

Он был дважды женат. От второго брака с Дарьей Кацуриной у него родилось двое детей. При этом в марте пара решила расстаться.

"Мишедаше 7 лет и то, что мы сделали вместе - бесценно, но сейчас есть отдельно Даша и отдельно Миша, и мы больше не вместе", - сказала как-то экс-супруга Кацурина.

Напомним, ранее шоумен Алексей Дурнев раскрыл подробности развода Дорофеевой и Дантеса.

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