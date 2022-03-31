Позитив намекнул, что у Нади есть другой мужчина.

Украинский артист Алексей Завгородний на шоу "Комендантский чос" предложил поклонникам пары Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса написать в комментариях, к кому ушла певица.

Таким образом он подогрел интригу и заставил поклонников думать, что причиной развода звездной пары стал именно другой мужчина. Впрочем, ни сама Надя, ни Владимир причину своего расставания не сообщили.

Также одна "армия" поклонников ранее предположила, что Надя могла уйти к ресторатору Михаилу Кацурину, который также развелся со своей супругой.

А вот другая "армия" нашла сходство в ситуации с разводом Потапа с Ириной Горовой и женитьбе на Насте Каменских.

Отметим, Потап развелся с Ириной, а затем он объявил о распаде дуэта "Потап и Настя". Вскоре поклонники узнали о женитьбе рэпера на певице.

Похожая история приключилась и с Позитивом. Группа "Время и Стекло", в которой он выступал вместе с Надей Дорофеевой, распалась. Позже стало известно и о его разводе с супругой Аней Андрийчук. Теперь развелась и Дорофеева. Поклонники гадают, неужели Надя ушла к Завгороднему.

Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес расстались. О своем решении пара публично оповестила через социальную сеть Instagram.

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