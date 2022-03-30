Дурнев заявил, что у пары могла пропасть любовь.

Украинский шоумен Алексей Дурнев поделился своими мыслями о разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, которые сообщили эту грустную новость во время войны в Украине.

По словам Дурнева, он узнал об этом от Дантеса за несколько дней до их официального заявления. Шоумен спросил у своего друга, как дела у Нади. На что Дантес ответил, что дела у нее нормально, но она не с ним.

"Это была неожиданность. Как это было? Я его спрашиваю: "Как там Надя? Как ее настроение?" Он говорит: "Все нормально, но она не со мной. Мы расстались", – рассказал Дурнев в программе ЖВЛ.

При этом не уточнил причину их расставания. По словам Алексея, он решил не лезть в чужие отношения, так как Надя и Владимир - взрослые люди, и могут сами разобраться.

"Расстались – хорошо. На счастье. Они взрослые люди. Если разошлись – значит, так должно быть. Ну, что делать? Я не знаю, может, уже любви нет или что-то такое? Зачем под влиянием аудитории демонстрировать какую-то любовь, если ее нет. Это честно", – отметил он.

Напомним, 18 марта Дорофеева и Дантес заявили о своем разводе.

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