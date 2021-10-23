Вера Кекелия получила квартиру за участие в конкурсе.

Украинская певица Вера Кекелия на программе "Хто зверху?" рассказала, как за участие в одном из вокальных конкурсов она получила двухкомнатную квартиру в Харькове.

Об этом сообщает Новый канал.

По словам девушки, победу в конкурсе она так и не одержала, но жизнь преподнесла ей подарок намного дороже и лучше.

"Мне было около 23 лет, когда я получила самый дорогой подарок, который мне презентовала жизнь – квартиру. Участвовала тогда в одном из телевизионных вокальных конкурсов. Но не выиграла его, а заняла второе место. За него мне и подарили квартиру", - вспомнила Кекелия.

Читайте также"Насмеялась от души": Оля Полякова заинтриговала фото с разведенным ДзидзьоТакже она добавила, что этот подарок стал для нее настоящим шоком. Она, конечно, верила в то, что можно что-то выиграть, но не думала, что это произойдет именно с ней.

"Мы до последнего не верили в реальность происходящего. Даже когда с мамой поехали на объект, думали, что это развод. Даже когда нам дали ключи, мы все равно говорили: "Нет, такого не может быть. Это точно обман". И только когда ключом открыли квартиру, поверили....", - добавила певица.

В результате девушка продала подаренную квартиру. На эти деньги она приобрела жилье в Киеве. Здесь же она вышла замуж за вокалиста Романа Дуду и в прошлом году родила первенца, сына Ивана.

Напомним, ранее Вера Кекелия похвасталась фигурой после родов.

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Автор: Диана Могилевич