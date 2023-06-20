Актер-путинист заявил, что она сама якобы объявила себя элитой.

Российский актер Борис Галкин резко высказался в адрес Аллы Пугачевой, которая осудила полномасштабное российское вторжение и вместе с мужем и детьми уехала в Израиль.

В комментарии российским СМИ артист сказал, что Примадонне уделяют много внимания, хотя она его якобы не заслужила.

"Думала, что она незаменима в России. Она ошиблась. Да много чести ей время уделять. Мне даже говорить о ней не хочется, простите. Эти пузыри популярки, которые с каждым днем все более и более пухнут, то в связи с одним, то в связи с другим, то со скандалом, то с рождением, то с переездом, то с продажей своего замка. Да надоело, е-мое! Ну что у нас, других тем нет?" – сказал путинист Галкин.

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Он добавил, что осудившие войну звезды, в том числе Пугачева и Макаревич, сами себя объявили элитой.

"А если посмотреть по правде, ну какая они культурная элита? Не хочу даже о них говорить. Честное слово, когда чистое эфирное пространство занято этой лабудой проэстрадной – противно", - добавил Борис Галкин.

Отметим, Борис Галкин поддерживает агрессию РФ против Украины. Он убежден, что Путин, развязывая войну, якобы защищал народ и его целостность.

Напомним, ранее балерина Волочкова сравнила себя с Пугачевой и опозорилась.

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