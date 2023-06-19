Некогда популярная, а теперь забытая всеми российская балерина Анастасия Волочкова вспомнила времена былой славы. Так, она опубликовала фрагмент с концерта Аллы Борисовны Пугачевой в Минске.
Туда Примадонна пригласила Волочкову для выступления во время исполнения песни "Счастье напоказ". Во время песни Алла Борисовна сказала, что Волочкова - "королева Инстаграма", а также воскликнула: "Настюха, давай!"
В описании к видео балерина заявила, что у нее якобы очень похожая жизнь с великой певицей. Многие фолловеры ее за это засмеяли.
"С Аллой Борисовной Пугачевой у нас многое похоже в судьбе. Для меня большая честь, что она меня единственную пригласила для участия в её спектакле "Тот самый концерт". Это фрагмент выступления в Минске", - написала Волочкова.
Реакция соцсетей
- "Алла - большая артистка и, как оказалось, смелая и разумная женщина"
- "Настя, с кем ты себя сравниваешь? Что, совсем из ума выжила?"
- "Так песня же "счастье на показ". Кто, как не Настя, лучше всего подходит на роль, показательную для этой песни?"
- "К сожалению, Алла Пугачева в этой песне ненавязчиво выставила Анастасию на посмешище, а не оказала честь"
- "Настенька, теперь ваша очередь оказать честь Пугачевой - пригласить ее на ваше шоу!"
- "Какое-то унижение!"
- "Унижение для русской балерины"
Напомним, Волочкова на вечеринке крупным планом показала "клубничку" без трусиков.