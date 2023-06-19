Анастасия Волочкова сравнила себя с Пугачевой и опозорилась / фото Петрасюк Олег

Некогда популярная, а теперь забытая всеми российская балерина Анастасия Волочкова вспомнила времена былой славы. Так, она опубликовала фрагмент с концерта Аллы Борисовны Пугачевой в Минске.

Туда Примадонна пригласила Волочкову для выступления во время исполнения песни "Счастье напоказ". Во время песни Алла Борисовна сказала, что Волочкова - "королева Инстаграма", а также воскликнула: "Настюха, давай!"

В описании к видео балерина заявила, что у нее якобы очень похожая жизнь с великой певицей. Многие фолловеры ее за это засмеяли.

"С Аллой Борисовной Пугачевой у нас многое похоже в судьбе. Для меня большая честь, что она меня единственную пригласила для участия в её спектакле "Тот самый концерт". Это фрагмент выступления в Минске", - написала Волочкова.

Реакция соцсетей

  • "Алла - большая артистка и, как оказалось, смелая и разумная женщина"
  • "Настя, с кем ты себя сравниваешь? Что, совсем из ума выжила?"
  • "Так песня же "счастье на показ". Кто, как не Настя, лучше всего подходит на роль, показательную для этой песни?"
  • "К сожалению, Алла Пугачева в этой песне ненавязчиво выставила Анастасию на посмешище, а не оказала честь"
  • "Настенька, теперь ваша очередь оказать честь Пугачевой - пригласить ее на ваше шоу!"
  • "Какое-то унижение!"
  • "Унижение для русской балерины"

Напомним, Волочкова на вечеринке крупным планом показала "клубничку" без трусиков.

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