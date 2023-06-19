Анастасия сегодня лишь вспоминает о былой карьере.

Некогда популярная, а теперь забытая всеми российская балерина Анастасия Волочкова вспомнила времена былой славы. Так, она опубликовала фрагмент с концерта Аллы Борисовны Пугачевой в Минске.

Туда Примадонна пригласила Волочкову для выступления во время исполнения песни "Счастье напоказ". Во время песни Алла Борисовна сказала, что Волочкова - "королева Инстаграма", а также воскликнула: "Настюха, давай!"

В описании к видео балерина заявила, что у нее якобы очень похожая жизнь с великой певицей. Многие фолловеры ее за это засмеяли.

"С Аллой Борисовной Пугачевой у нас многое похоже в судьбе. Для меня большая честь, что она меня единственную пригласила для участия в её спектакле "Тот самый концерт". Это фрагмент выступления в Минске", - написала Волочкова.

Реакция соцсетей

"Алла - большая артистка и, как оказалось, смелая и разумная женщина"

"Настя, с кем ты себя сравниваешь? Что, совсем из ума выжила?"

"Так песня же "счастье на показ". Кто, как не Настя, лучше всего подходит на роль, показательную для этой песни?"

"К сожалению, Алла Пугачева в этой песне ненавязчиво выставила Анастасию на посмешище, а не оказала честь"

"Настенька, теперь ваша очередь оказать честь Пугачевой - пригласить ее на ваше шоу!"

"Какое-то унижение!"

"Унижение для русской балерины"

Напомним, Волочкова на вечеринке крупным планом показала "клубничку" без трусиков.

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