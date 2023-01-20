Сейчас актер восстанавливается после ранения.

Украинский актер Дмитрий Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение под Соледаром в боях за Украину. По его словам, снаряд прилетел через отверствие в БТРе, в результате чего он получил контузию.

В комментарии "Украинскому свидетелю" актер рассказал, что у него было ощущение будто ему снесло пол-лица: "Словно ядро врезалось в висок".

Он добавил, что ситуация в Соледаре остается очень сложной. Оккупантов в этой местности очень много, но воины ВСУ дают им отпор, и даже контранаступают.

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Также Линартович рассказал, что на войне очень важен боевой дух.

"Достать магазин, подсоединить, снять предохранитель и произвести выстрел – это не проблема. Главное – это внутренний мотив. У московита мотива нет, он слабый и обреченный. А наши воины ловят этот кураж, вдохновение сероманца и казака", - добавил воин ВСУ.

Ранение Дмитрия Линартовича

Украинский актер и воин ВСУ Дмитрий Линартович получил ранение в боях под Соледаром. Сообщалось, что у актера тяжелая контузия, но несмотря на это он смог записать мощное видеообращение к украинцам, в котором заверил, что Украину ждет победа.

Чем известен Дмитрий Линартович

Линартович стал популярным благодаря ролям в таких фильмах как "Толока", "Гетман", "Осенние воспоминания". Также он играет в спектаклях - "Цилиндр", "Тарас Бульба", "Украденное счастье". Кроме того, он является актером дубляжа.

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