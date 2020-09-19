Образ дополняют темные колготки и черные босоножки на высоком каблуке.

Популярная британская певица 25-летняя Дуа Липа поделилась фотографиями в откровенном наряде и восхитила поклонников.

Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

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На кадрах артистка позирует, сидя на корточках на фоне стены. На одном из фото она подняла левую ногу, опираясь правой рукой о стену. На ней надето сверкающее мини-платье от французского бренда Alexandre Vauthier. Образ дополняют темные колготки и черные босоножки на высоком каблуке.

Стоимость наряда составляет 2870 фунтов стерлингов.

Подписчики прокомментировали наряд и позу певицы хвалебными словами.

«Красотка с сексуальными ножками», «Шикарные чулки», «Если бы она была плиткой шоколада, я бы съел ее целиком», «Я в восторге от этих ног в колготках», «Она прелестна», — написали фанаты под ее постом.

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Автор: УНИАН