Популярная британская певица 25-летняя Дуа Липа поделилась фотографиями в откровенном наряде и восхитила поклонников.
Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
Читайте такжеИзвестная певица в полупрозрачном платье без белья восхитила сеть
На кадрах артистка позирует, сидя на корточках на фоне стены. На одном из фото она подняла левую ногу, опираясь правой рукой о стену. На ней надето сверкающее мини-платье от французского бренда Alexandre Vauthier. Образ дополняют темные колготки и черные босоножки на высоком каблуке.
Стоимость наряда составляет 2870 фунтов стерлингов.
Подписчики прокомментировали наряд и позу певицы хвалебными словами.
«Красотка с сексуальными ножками», «Шикарные чулки», «Если бы она была плиткой шоколада, я бы съел ее целиком», «Я в восторге от этих ног в колготках», «Она прелестна», — написали фанаты под ее постом.
Читайте другие звездные новости:
- "Это синяки?": фанаты заподозрили, что Бритни Спирс в опасности или уже мертва (фото)
- Полураздетая Джей Ло показала постельное фото
- Майли Сайрус разделась на камеру и нарвалась на критику (видео)
- Бритни Спирс прошлась вниз головой и развеяла сплетни о своей смерти (видео)
- Украинская певица осуществила "каминг-аут" и рассказала, как "преследовала девушек" (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram