Он пытался рассказывать об "успехе" российских компаний.

Жена политика и бывшего ведущего Александра Скичко, которая сейчас проживает в Италии, поссорилась с россиянином. Она учится в Милане, в институте Marangoni, там Елизавета Юрушева встретила преподавателя, который рассказывал об "успехе" российских компаний.

О своем опыте общения с россиянином она рассказала в Instagram. Когда Юрушева поняла, что перед ней профессор-русский, она едва сдержалась, чтобы сразу не выйти из аудитории.

По словам жены Скичко, внутри у нее все "закипало". Россиянин начал говорить о компаниях страны-агрессора. Юрушева сказала, что не хочет обсуждать бренды РФ. Она пыталась объяснить свою позицию, приводила экономические факты.

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Однако преподаватель все равно говорил об "успешных" брендах России. Он даже заявил, что мнение жены Скичко якобы ошибочное. Впрочем, она не позволила россиянину навязать ей свои идеи.

Юрушева отметила, что таких людей нужно "ставить на место", чтобы они не приводили примеры своей "величественной" страны. Россияне должны знать, что им нигде нет места, подчеркнула жена Скичко.

"Когда я выходила из класса, гордо сказала "Слава Украине!" - рассказала Юрушева.

Ее пост о профессоре был быстро удален в Instagram. Как отметила жена Скичко, кому-то он точно "резал глаза".

"Мой последний пост о профессоре, который приводит в пример компаний страны, которая находится под санкциями всего мира – удалили! Наверное, кому-то правда глаза режет. Но нам никаких публикаций и не надо. Мы и так очень хорошо знаем правду - она у нас внутри", - написала она.

Кто такой Александр Скичко

В прошлом Скичко был ведущим на телевидении. Он работал на многих каналах. Кроме этого, в 2017 году он был одним из ведущих песенного конкурса Евровидение. В 2019 году Скичко ушел в политику. В 2021 году он получал должность советника председателя Черкасской областной государственной администрации.

Скичко проживает в браке с Елизаветой Юрушевой. У них есть две общие дочери. Также пара воспитывает сына Юрушевой от первого брака.

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