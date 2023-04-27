Недавно поклонники заметили, что со страницы артиста исчезли все публикации.

Местонахождение Олега Винника вызывает много вопросов. Почти год назад он перестал появляться на публике. Ходят слухи о том, что он серьезно болен. Сейчас его близкий друг, музыкант и военный ВСУ Роман Недзельский прокомментировал то, что со страницы Винника в Instagram недавно исчезли все публикации.

Недзельский убежден, что публикации удалил не исполнитель, а его менеджеры. Сам артист, по словам Романа, вообще ничего об этом не знал до тех пор, пока об этом не написали в прессе.

"Это не Олег удалил. Это его менеджмент последний удалил, потому что у них были все пароли. Нет, это не Олег. Мы вчера с ним общались, он говорит: "Я в шоке. Меня просто поставили перед фактом. Даже мобильные телефоны, которые были, тоже все ликвидировали", - прокомментировал Недзельский.

Видео дня

Больше подробностей о том, где же сейчас находится кумир миллионной публики, Недзельский раскрывать не стал.

Отметим, на днях в сети появилось видео, записанное в Киеве. На кадрах запечатлен мужчина, внешне очень похожий на Олега Винника. К сожалению, его лицо рассмотреть невозможно, поскольку он повернут к камере боком и спиной, а также на нем надеты солнцезащитные очки. Как только он заметил, что его снимают, тут же спешно ушел.

Также УНИАН писал, что Олег Винник разорвал сотрудничество со своим продюсером.

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