Надя во время фотосета продемонстрировала упругие ягодицы.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, выступающая под псевдонимом Dorofeeva, снялась в игривой фотосессии в постели.Читайте такжеДорофеева щегольнула в ультракоротком платье (фото)

Соответствующие снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Дорофеева на фото позирует в постели в белой майке и трусиках-шортиках. На ней также белые носки и кеды.

Надя во время фотосета продемонстрировала упругие ягодицы и плоский животик.

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Автор: УНИАН