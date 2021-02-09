Популярная украинская певица Надя Дорофеева, выступающая под псевдонимом Dorofeeva, снялась в игривой фотосессии в постели.Читайте такжеДорофеева щегольнула в ультракоротком платье (фото)
Соответствующие снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Дорофеева на фото позирует в постели в белой майке и трусиках-шортиках. На ней также белые носки и кеды.
Надя во время фотосета продемонстрировала упругие ягодицы и плоский животик.
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