Поклонники уже успели отреагировать на фото звезды.

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в корсете, подчеркивающем ее зону декольте, и белых штанах.

В кадре знаменитость широко улыбается, несмотря на то, что она, как и все украинцы, страдает от отключения электроэнергии и воды.

"Муд украинцев, когда два дня не мылись, 56 часов без света, интернет не ловит", - подписала фото Додо.

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Реакция сети на фото Дорофеевой

"Если бы все женщины так выглядели, когда не моются, было бы супер"

"Красотка, что еще сказать"

"Надя, у меня все есть. Приезжайте в гости"

"Мои иностранные друзья говорят, что таких искренних улыбок, как у украинцев, они не видели никогда! Победим!"

"Просто невероятная! Не каждая женщина так выглядит, когда два дня не была в душе"

Напомним, ранее Надя Дорофеева ответила, начала ли она говорить на украинском языке в быту.

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