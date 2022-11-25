Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в корсете, подчеркивающем ее зону декольте, и белых штанах.
В кадре знаменитость широко улыбается, несмотря на то, что она, как и все украинцы, страдает от отключения электроэнергии и воды.
"Муд украинцев, когда два дня не мылись, 56 часов без света, интернет не ловит", - подписала фото Додо.
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Реакция сети на фото Дорофеевой
- "Если бы все женщины так выглядели, когда не моются, было бы супер"
- "Красотка, что еще сказать"
- "Надя, у меня все есть. Приезжайте в гости"
- "Мои иностранные друзья говорят, что таких искренних улыбок, как у украинцев, они не видели никогда! Победим!"
- "Просто невероятная! Не каждая женщина так выглядит, когда два дня не была в душе"
Напомним, ранее Надя Дорофеева ответила, начала ли она говорить на украинском языке в быту.