Артистка отдыхает с мужем Дантесом на Бали.

Начавшая сольную карьеру популярная украинская певица Надя Дорофеева похвасталась фигурой, показав фото с отдыха на Бали.

Читайте такжеБез бровей и ресниц: Алла Пугачева ужаснула фото без макияжаНа опубликованном в Instagram в stories фото артистка позирует в сером раздельном купальнике. Пляжный наряд эффектно подчеркнул идеальную фигуру Дорофеевой.

В кадре бросаются в глаза не только подтянутый живот артистки и сочная грудь, но и ее татуировки.

Распад группы "Время и Стекло": что известно

Украинские артисты Надя Дорофеева и Леша "Позитив" Завгородний подтвердили, что их дуэт "Время и Стекло" прекратит существование.

По словам Позитива, участники дуэта продолжат свою деятельность отдельно.

Украинский рэпер Потап, который на протяжении 10 лет был продюсером "Время и Стекло", прокомментировал информацию о распаде группы.

19 ноября 2020 года экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отправилась в сольное плавание под псевдонимом DOROFEEVA. Артистка представила свой дебютный клип на трек Gorit.

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Автор: Ольга Робейко