Саша Бо рассказала, что стало причиной этого и как сейчас чувствует себя девочка.

У годовалой дочери известной украинской блогерши Саши Бо внезапно остановилось дыхание. Звезда сети с миллионной аудиторией рассказала, что произошло с девочкой и в каком состоянии она сейчас находится.

Страшной историей из своей жизни Саша Бо поделилась в своем Instagram. По ее словам, маленькая Вера накануне начала чувствовать себя плохо. Из-за болезни у крохи возникли фибрильные судороги, которые спровоцировали остановку дыхания. Увидев, что дочь задыхается, Саша пыталась оказать ей первую помощь и впервые делала искусственное дыхание.

Женщина подчеркнула, что у всех родителей в аптечке должны быть жаропонижающие препараты и такие, которые расслабляют мышцы. Кроме того, нужно уметь оказывать первую помощь и не паниковать в экстренных ситуациях.

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"Вчера был самый страшный день моей жизни, уже все позади. Высокая температура у детей может спровоцировать фибрильные судороги и даже остановку дыхания. Я впервые в жизни делала искусственное дыхание своему ребенку. Я не знаю, как забыть вчерашний день, если он разделил мою жизнь на до и после", - написала Саша.

Звезда сети отметила, что она сразу вызвала "скорую помощь", но специалисты ехали слишком долго. Поэтому женщина приняла решение самостоятельно отвезти дочь на ближайшую станцию "скорой", где Вере оказали неотложную помощь.

"Будьте готовы к тому, что "скорая" может ехать 30 минут! Поэтому садитесь в машину и сигнальте постоянно! Нас пропускали, будто все понимали. Езжайте или бегите до ближайшей станции "скорой", там продолжат оказывать неотложную помощь и с сиренами довезут вас до ближайшей больницы", - подчеркнула блогерша.

Сейчас, как поделилась Саша Бо, девочке стало лучше. Она до сих пор находится в одной из больниц Ивано-Франковска, но из реанимации ее перевели в обычную палату.

"Нас перевели из реанимации в стационар, у Верочки все прекрасно по анализам и она прекрасно себя чувствует. Все прошло без последствий. Спасибо за добрые слова!" - поделилась блогерша.

Напомним, ранее Саша Бо рассказала о трудностях во время третьей беременности. Знаменитость призналась, что она не могла делать то, что любит.

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