Знаменитость призналась, что она не может делать то, что любит.

Недавно стало известно, что украинская блогерша Саша Бо готовится в третий раз стать мамой. Часть поклонников поздравила бизнесвумен, а часть припомнила прошлогоднее интервью, где та сказала, что заводить детей во время войны - неразумно.

Сейчас Саша бо рассказала об особенностях третьей беременности. Девушка рассказала, что спит по 10 часов в день, старается особо себя не напрягать, но все равно чувствует усталость и ежедневно уходит на дневной сон. Также ей лень заниматься делами, которые раньше приносили безумное удовольствие. По этому поводу блогерша расстраивается, поскольку не чувствует себя продуктивной.

"Последние несколько дней переживаю приступы лени и постоянной усталости. Я даже не могу делать то, что люблю. Контента меньше. Разговорных меньше. Рекламы почти нет. Это период выгорания, который нужно просто пережить", - поделилась она в своем блоге.

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Знаменитость уточнила, что сейчас ее старшие сыновья уехали с бабушкой и дедушкой на курорт, поэтому она может посвятить больше времени себе - отдыхать и никуда не торопиться.

"Странный женский беременный организм. Ничего не болит. Токсикоза нет. Дефицитов нет. Сплю по десять часов, но в 15:00 меня вырубит", - добавила Саша.

Саша Бо: личная жизнь

О третьей беременности Саша Бо сообщила подписчикам в мае 2023. Отцом ребенка стал второй муж блогерши, стоматолог из Ивано-Франковска Платон Тарнавский. Также Саша воспитывает двоих сыновей от первого брака с Игорем Пустовитом.

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