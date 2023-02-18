Сергей Соседов гневно высказался в адрес актрисы.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов накинулся на польскую актрису Барбару Брыльску после того, как она гневно высказалась в адрес России и осудила войну в Украине.

Путинист заявил, что Барбара должна быть благодарна России за свою известность, в том числе благодаря фильму "Ирония судьбы, или С легким паром".

"Ну уж, кто бы вякал, Господи? Приехала откуда-то королева. Из Польши! Ну не смешила бы людей. Пусть не выступает, не вякает. Она перед Россией, так и напишите, должна на коленях стоять, потому что без РФ и Советского Союза она - никто и ничто, полный ноль", - сказал Соседов в комментарии росСМИ.

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Он добавил, что Брыльска должна поклоняться Москве, Санкт-Петербургу, Иркутску и Липецку.

"Спустилась с трапа самолета и тут же встала на колени", - выплеснул свой яд на актрису Соседов.

Барбара Брыльска о РФ

По словам актрисы, россияне живут в г*вне. Она добавила, что в России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, полная нищета.

"Русские должны понять, что жить в этом г*вне, в котором они живут, нельзя… Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить", - высказалась знаменитость.

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