Она также рассказала о совместной работе с артистом.

Дочь украинского певца Павла Зиброва - Диана - рассказала о работе с отцом и какую заработную плату получает от него.

Не секрет, что 27-летняя девушка уже четыре года работает в команде артиста как пиар-директор, SMM-менеджер, а также отвечает за клипы, съемки, монтаж и встречи. По словам Дианы, звездный папа прислушивается к советам и достойно оплачивает ее труд.

"Мне комфортно с отцом, потому что мы с ним на одной волне. Он повышал зарплату, наверное, уже раза три. Но, честно говоря, я не могу сказать, что у меня каждый месяц получается одна и та же сумма. Есть определенная ставка, а уже дальше добавляется другое. Нарабатываю себе рекламные интеграции - оттуда беру процент. Если какие-то дополнительные проекты - тоже. Снимаю для папы видео - режиссерская работа тоже отдельно оплачивается. Накидываю эти суммы в расчетах. Папа никогда не спорит. Мы умеем разделять: здесь семейные отношения, а это уже рабочие. И вообще неоплачиваемая работа - это у нас что? Благотворительность. А я за работу, а, значит, справедливое распределение", - рассказала девушка в интервью для OBOZ.UA.

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Она также ответила, какую примерно сумму получает от Павла Николаевича за свою работу за месяц.

"Это очень разные суммы. Больше 50 тысяч гривень? Возможно, да".

Напомним, ранее Павел Зибров рассказал, общается ли с родственниками из РФ.

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