Дмитрий Танкович рассказал курьезную ситуацию.

Украинский комик Дмитрий Танкович рассказал, как на сцене Dizel Show у него произошел курьезный случай вместе с коллегой Евгением Сморигиным.

Об этом сообщает novy.tv.

"Женя, как обычно, играл бабушку. Во время номера между нами происходил диалог. Женя решил сымпровизировать и говорит: "Я в тебя сейчас как плюну"! И плюнул! Не по-настоящему, но выглядело так убедительно, что зрители поверили. Я не смолчал и ответил ему: "Ах, так?! Бабушка, вы считаете, что можете плюнуть в лицо живому человеку?" И тоже "плюнул" в ответ ему в лицо", - рассказал Танкович.

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Дмитрий Танкович - белорусский и украинский телеведущий, актёр и сценарист, продюсер. В 2009 году стал ведущим развлекательных программ телеканала СТБ. С 2018 года работает в команде "Дизель-Шоу". В 2020 году пробует себя в роли участника проекта "Танцы со звездами", его партнёршей становится Илона Гвоздева, победительница проекта в 2018 году. До финала проекта он так и не дошел.

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Автор: Диана Могилевич