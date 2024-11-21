Маленькая Мия спела перед публикой.

Дочь известного телеведущего Тимура Мирошниченко и его жены Инны, Мия, недавно поразила своих родителей и поклонников, дебютировав на сцене как певица. Юная артистка продемонстрировала незаурядный талант и уверенность, исполнив песню перед публикой.

Как рассказала Инна Мирошниченко в своем Instagram, Мия решила стать певицей после школьного урока о профессии. Родители с радостью поддержали желание дочери и сразу же записали ее на уроки вокала. Чтобы помочь Мии развивать свой талант, Тимур и Инна каждый вечер устраивали домашние концерты, на которых девочка могла практиковаться и совершенствовать свои вокальные способности.

И вот, наконец, наступил день первого настоящего выступления. Мия, несмотря на волнение, смело вышла на сцену и очаровала публику своим пением.

Видео дня

"Первая сцена. Первые цветы от поклонника. Первое волнение. И первое "Я хочу снова на сцену". Бронируем места в первых рядах на первом мировом турне!" - с гордостью написала Инна в своем посте.

Звездные родители всегда поддерживали творческие начинания своих детей. Инна Мирошниченко часто делится фотографиями и видеороликами, на которых Мия и ее брат Марк проявляют свои таланты: Мия поет, а Марк создает яркие фэшн-образы.

Дебют Мии на сцене стал еще одним подтверждением того, что дети Мирошниченко - талантливые и артистичные личности. Остается только пожелать юной певице

Реакция соцсетей:

Какая же она молодец! Настоящая звездочка! Так трогательно видеть, как дети осуществляют свои мечты. Желаю Мии дальнейших успехов и вдохновения!

Поздравляю Мию с дебютом! Пусть это первое выступление станет началом большого творческого пути! Желаю ей всегда чувствовать радость от пения и поддержку близких.

Ого, какая конкуренция подрастает! Международные гастроли - это серьезно! Желаю Мии покорить все сцены мира!

Инна, вы невероятные родители! Благодаря вашей поддержке Мия расцветает! С нетерпением ждем новых песен и концертов!

Напомним, Инна Мирошниченко обратилась к 3-летнему сыну.

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