Кая Гербер закрутила роман со звездой сериала "Эйфория" Джейкобом Элорди.

Дочь знаменитой Синди Кроуфорд 19-летняя модель Кая Гербер разогрела слухи о новом романе.

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На днях модель застали за свиданием с 23-летним автралийским актером Джейкобом Элорди, звездой сериала "Эйфория", передает ТСН.

По словам очевидцев, влюбленные держались за руки и не скрывали нежных чувств друг к другу.

"Им было хорошо вместе. Они держались за руки и имели счастливый вид", - отметил инсайдер.

Между тем, издание People опубликовало снимки, на которых видно, как пара в одинаковых защитных масках рано утром отправилась на совместную тренировку.

Примечательно, что по словам инсайдера из близкого окружения пары, они действительно встречаются и не собираются это скрывать. Однако ни Кая, ни Джейкоб отношения не подтвердили.

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Автор: УНИАН