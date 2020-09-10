Дочь знаменитой Синди Кроуфорд 19-летняя модель Кая Гербер разогрела слухи о новом романе.
Читайте такжеКайя Гербер напугала подписчиков фотографией сломанной рукиДевушка, которая не так давно разошлась с американским актером и комиком Питом Дэвидсоном, уже не одинока.
На днях модель застали за свиданием с 23-летним автралийским актером Джейкобом Элорди, звездой сериала "Эйфория", передает ТСН.
По словам очевидцев, влюбленные держались за руки и не скрывали нежных чувств друг к другу.
"Им было хорошо вместе. Они держались за руки и имели счастливый вид", - отметил инсайдер.
Между тем, издание People опубликовало снимки, на которых видно, как пара в одинаковых защитных масках рано утром отправилась на совместную тренировку.
Примечательно, что по словам инсайдера из близкого окружения пары, они действительно встречаются и не собираются это скрывать. Однако ни Кая, ни Джейкоб отношения не подтвердили.
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