Злата Митчелл назвала Фреймут "иконой поп-культуры".

17-летняя дочь Ольги Фреймут, которая нередко провоцирует фанатов на бурные обсуждения своими откровенными нарядами, трогательно поздравила ее с днем рождения. Сегодня ведущей исполнился 41 год. В честь этого Злата Митчелл показала архивные фото и даже назвала свою мать украинской "иконой поп-культуры".

В своем Instagram дочь Фреймут написала, что она очень благодарна ей за поддержку. Митчелл назвала маму жизненным наставником и родственной душой.

На архивных фото Злата совсем маленькая. Также она показала кадры из прошлого Фреймут. Тогда ведущая снималась для глянцевых обложек и была невероятно популярной. На одном из фото легендарный "Ревизор" позирует в тесном корсете, лежа на кровати.

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"Величайшая икона украинской поп-культуры и ты никогда не убедишь меня в обратном", - подписала снимок ведущей ее дочь.

Сама Фреймут пока что не отреагировала на трогательное поздравление дочери публично. Вероятно, ведущая поблагодарила Злату лично, без огласки.

Напомним, недавно дочь Фреймут блеснула недетскими формами в сексуальном платье, звездная мама на это отреагировала.

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