Злата Митчелл отпраздновала свое 17-летие.

Старшая дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл 17 февраля отпраздновала свое 17-летие. В честь этого она опубликовала несколько фото в своем блоге. На них девочка позирует в сером обтягивающем платье и черном плаще на фоне дороги ночью. Судя по геолокации, снимок был сделан в Лос-Анджелесе, где сейчас находится Злата.

"Еще один год создания реальности и исполнения ее по-своему!" - написала Злата.

В комментариях можно найти не только поздравления от подписчиков, но и сообщение от звездной мамы. Вот что написала Ольга Фреймут:

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"Моя гордость, доченька, с днем рождения! Уникальная, бунтарская, сильная и красивая! Люблю безгранично".

Ольга Фреймут также отдельно поздравила Злату в своем блоге, выложив ее фото.

Стоит отметить, что в одном из своих интервью Ольга Фреймут уже отвечала на вопрос по поводу того, почему ее дочь Злата не придерживается тех норм морали и манер, которые популяризирует ее мама. Экс-"ревизорша" ответила, что не пытается сделать из Златы копию себя, а позволяет ей развивать свою уникальную личность.

Митчелл, пользуясь этим, рано стала самостоятельной. Она уже несколько лет живет отдельно от мамы. Сейчас находится в США, где проходит обучение в частной школе. Девочка ведет свой Instagram, а также ранее выпустила собственную линейку одежды.

Конечно, за откровенные фото в блоге ей нередко "прилетает" критика, однако девочка на это не обращает внимания.

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