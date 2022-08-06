16-летняя Злата любит баловать подписчиков в Instagram неприличными кадрами.

Дочь украинской журналистки и телеведущей Ольги Фреймут Злата давно живет отдельно. Она лишь изредка приезжает в Украину из США. Она активно ведет свой блог, поэтому фанаты могут наблюдать за тем, где девочка находится и как проводит время.

Недавно у себя в Instagram-stories Злата опубликовала короткое видео, на которое попал диджей. Вероятней всего, она отправилась на какую-то вечеринку.

Затем она поделилась фотографией, сделанной где-то на балконе. Там она одета в черный обтягивающий укороченный топ и короткую юбку розового цвета. Девочка положила ногу на ногу.

Еще один снимок, которым она поразила аудиторию, был сделан с помощью зеркала. Митчелл таким образом сделала акцент на яркий макияж.

Напомним, Злата Митчелл в своем юном возрасте уже не раз попадала в центр обсуждения. Так, недавно фото дочь Фреймут после серии откровенных прикрыла декольте.

Вас также могут заинтересовать новости: