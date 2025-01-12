Сегодня Зоя празднует свой день рождения.

Старшая дочь известного украинского продюсера Елены Мозговой - Зоя - показала, как ее поздравили родные.

Сегодня, 12 января, девушка празднует свой день рождения. Ей исполнился 31 год. По случаю праздника ее сначала поздравила звездная мама в своем Instagram.

"С днем рождения тебя, мое солнышко! Будь счастлива, слушай себя, двигайся вперед, светись и свети! Люблю безусловно и всегда рядом. Твоя мама", - написала Елена и показала архивное фото именинницы.

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Позже сама Зоя также показала поздравления от своей избранницы Юлии. Девушка приготовила для именинницы праздничный торт со свечами, шарики и букет желтых роз. К слову, дочери Юлии тоже подарили Зое подарок в виде рисунка.

Кстати, летом прошлого года дочь Елены Мозговой совершила каминг-аут. Она призналась, что состоит в отношениях с девушкой Юлией.

Напомним, ранее певец Виктор Павлик впервые за долгое время показал свою единственную дочь и поздравил ее с праздником.

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