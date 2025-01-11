Артист поздравил Кристину с праздником.

Известный украинский певец Виктор Павлик показал свою единственную дочь Кристину.

Оказалось, что вчера, 10 января, девушка отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 38 лет. По случаю праздника звездный отец поздравил дочь в своем Instagram и показал совместное фото с ней и внуком.

"Дочка, поздравляю", - лаконично подписал семейный кадр Павлик.

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Также поздравил именинницу и старший брат Александр, который сейчас находится за границей.

"С днем рождения, моя сестра", - написал певец и добавил смайлик в виде сердечка.

К слову, дочь Кристина родилась во втором браке Виктора с женщиной по имени Светлана. Пара была восемь лет в отношениях. Сейчас дочь артиста живет в Ровно и воспитывает сына Вадима.

Всего у Павлика было четверо детей от четырех женщин. Однако его третий ребенок - сын Павел - умер из-за онкологии в 2020 году.

Сейчас Виктор в браке с блогершей и предпринимательницей Екатериной Репяховой. У супругов есть общий сын Михаил, которому три года.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика трогательно поздравила его с 59-летием. Она также показала семейные кадры со звездным мужем.

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