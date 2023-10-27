Почти год он не комментировал эту тему.

Ведущий Никита Добрынин впервые за долгое время дал интервью Алине Шаманской и рассказал о разводе с Дашей Квитковой. По его словам, ему уже не так больно, он пережил пиковый момент.

Кроме того, Добрынин рассказал, что у них с Квитковой просто не совпали цели в жизни. Больше он не стал углубляться в эту тему и попросил не доставать его вопросами о разводе.

"Иногда отношения умирают, к сожалению, как люди. Это происходит неожиданно. Я перед собой, перед богом совершенно искренний. Это были серьезные отношения, с очень сильными чувствами. Но, к сожалению, случается и так. Не совпадают цели, не совпадают ценности в жизни. И люди продолжают двигаться в разных направлениях", - сказал Никита.

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Несмотря на то, что пара развелась, как говорит Добрынин, они с Дашей остались в хороших родительских отношениях. Более того, Никита считает Квиткову лучшей мамой для их сына.

Нас связывает желание дальше развиваться и быть лучшими родителями для нашего сына. У нас это больше чем получается, я спокоен за сына, когда он рядом с ней. Я спокоен, когда он рядом со мной. Это самое главное, что она самая лучшая мама для нашего сына", – добавил ведущий.

Напомним, о разводе Никиты Добрынина и Даши Квитковой стало известно в январе этого года. Сама девушка неоднократно говорила, что они остались с Никитой в хороших отношениях, потому что у них растет сын Лев.

Также Даша Квиткова в интервью УНИАН рассказала, как стала успешным инфлюенсером, как ей удается совмещать работу и воспитание сына, почему она не боится хейта, и занято ли ее сердце сейчас.

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