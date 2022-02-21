Известный украинский режиссер Оксана Байрак на отдыхе в Одессе решила пообщаться со своими фолловерами в Instagram.
Один из подписчиков отметил, что 57-летняя звезда очень хорошо выглядит, да и она достаточно сексуальная в свои годы.
"Такая я, такая. Да", - ответила на комплимент Байрак и добавила фотографию, которая была сделана еще в ее юности.
В кадре звезда позировала в тунике с коротким рукавом и во вьетнамках. Тогда у нее была короткая прическа, а также Оксана носила челку. Отметим, что в те годы Байрак еще не увлекалась походами к косметологам и пластическими операциями.
Оксана Байрак: что о ней известно
Оксана Байрак родилась 16 февраля 1964 года. Ей 57 лет.
В 1991 году получила второе высшее образование, окончив режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.
В свое время Байрак снимала по несколько высокорейтинговых художественных фильмов и телесериалов в год, за что получила прозвище "королева мелодрам".
Ей принадлежит Studio Bayrak, одна из крупнейших продюсерских киностудий Украины. Самые известные работы: "Ничто не случается дважды", "Летучая мышь", "Аврора".
Напомним, ранее Оксана Байрак показала себя до пластики и оскандалилась заявлениями.