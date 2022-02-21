Тогда звезда еще не делала пластические операции.

Известный украинский режиссер Оксана Байрак на отдыхе в Одессе решила пообщаться со своими фолловерами в Instagram.

Один из подписчиков отметил, что 57-летняя звезда очень хорошо выглядит, да и она достаточно сексуальная в свои годы.

"Такая я, такая. Да", - ответила на комплимент Байрак и добавила фотографию, которая была сделана еще в ее юности.

В кадре звезда позировала в тунике с коротким рукавом и во вьетнамках. Тогда у нее была короткая прическа, а также Оксана носила челку. Отметим, что в те годы Байрак еще не увлекалась походами к косметологам и пластическими операциями.

Оксана Байрак: что о ней известно

Оксана Байрак родилась 16 февраля 1964 года. Ей 57 лет.

В 1991 году получила второе высшее образование, окончив режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

В свое время Байрак снимала по несколько высокорейтинговых художественных фильмов и телесериалов в год, за что получила прозвище "королева мелодрам".

Ей принадлежит Studio Bayrak, одна из крупнейших продюсерских киностудий Украины. Самые известные работы: "Ничто не случается дважды", "Летучая мышь", "Аврора".

Напомним, ранее Оксана Байрак показала себя до пластики и оскандалилась заявлениями.

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