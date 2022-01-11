Артистка поделилась архивными снимками в Instagram.

Известная украинская режиссер, сценарист, телеведущая и актриса Оксана Байрак, которая живет в Лос-Анджелесе, показала, как выглядела в юности до пластических операций.

57-летняя ведущая опубликовала в Instagram-сторис несколько архивных фото, отвечая на вопросы подписчиков

На одном из снимков Байрак еще школьница. Им режиссер сопроводила свой ответ на вопрос: жалеет ли она, что родилась в Украине?

"А почему я должна жалеть, я родилась в СССР! И это самое главное счастье", – написала она на украинском языке.

Читайте такжеСупруга звезды "Квартала" Евгения Кошевого показала "свадебные" фото с отпускаДругое фото она опубликовала к вопросу о том, что посоветовала бы себе в 18-20 лет. В сети подметили, что такой Байрак была до пластических операций.

"Сказала бы: "Девочка, никаких сомнений! Ты – гений!" – написала режиссер.

Оксана Байрак: что о ней известно

Оксана Байрак родилась 16 февраля 1964 года. Ей 57 лет.

В 1991 году получила второе высшее образование, окончив режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

В свое время Байрак снимала по несколько высокорейтинговых художественных фильмов и телесериалов в год, за что получила прозвище "королева мелодрам".

Ей принадлежит Studio Bayrak, одна из крупнейших продюсерских киностудий Украины.

Самые известные работы: "Ничто не случается дважды", "Летучая мышь", "Аврора", который 26 апреля 2016 года был запрещен к показу на территории Украины по причине того, что в нем снялся российский актер Дмитрий Харатьян, поддержавший аннексию Крыма.

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