Экс-министр поделился, что сейчас ему приносит доход.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба откровенно рассказал о своих доходах и расходах на месяц после увольнения с государственной службы. Экс-дипломат поделился, что ему приносит доход во время войны.

Во время интервью со Славой Деминым экс-дипломат поделился, что написал три книги, одна из которых является академической. По его словам, он получает роялти от двух книг, правда, это не большие деньги, за которые можно комфортно жить в Украине.

Поэтому сейчас Дмитрий Иванович проводит лекции в Институте политических исследований (Sciences Po) в Париже, а также преподает в Гарвардском университете. Еще одним источником его дохода являются консалтинговые консультации иностранным компаниям. Он отмечает, что зарабатывает на своих знаниях и умениях, которые почти не использует в Украине.

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"Университет в Париже мне платит, Гарвард по контракту также должен платить. Плюс у меня есть компании, которым я предоставляю консалтинговые услуги, но не в Украине. Я принял решение, что не буду пользоваться своей телефонной книжкой в Украине", - поделился Кулеба.

После увольнения с должности министра знаменитость стал частным предпринимателем и декларирует все доходы. Точную сумму заработков в месяц экс-дипломат раскрывать не стал, но признался, что они значительно выросли после увольнения. В то же время он поделился, что для комфортной жизни ему нужно около пяти тысяч долларов. В эту сумму входят все бытовые расходы и финансовое обеспечение сына и дочери от предыдущего брака Кулебы.

"Сейчас я зарабатываю гораздо больше, чем на должности министра", - добавил бывший министр.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба объяснил, почему не хочет жениться на своей возлюбленной. Экс-глава МИД отметил, что для него штамп в паспорте - это просто формальность. А также добавил, что у него и его избранницы уже были официальные браки, которые завершились разрывами.

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