Бывший министр признался, что между ними почти не возникает конфликтов и объяснил почему.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о ссорах в отношениях с пиарщицей, бизнесвумен, основательницей книжного издательства Светланой Павелецкой. Знаменитость раскрыл секрет их крепких отношений и объяснил, почему между ними почти нет конфликтов.

Бывший глава МИД Украины в разговоре со Славой Деминым признался, что почти не ссорится с любимой. Он говорит, что за почти три года отношений у них не возникало серьезных конфликтов, которые доходили до скандалов. У пары уже есть опыт супружеской жизни, поэтому сейчас они понимают, как нужно относиться к своему партнеру и уважают желания друг друга.

"Мы не ссоримся. Я не могу вспомнить ни одной ссоры. Мы 20 лет шли друг к другу, чтобы потом тратить это время на ссоры? Мне очень повезло, что у Светланы очень короткая память. Она помнит, что что-то было (обида - УНИАН), но что именно не помнит", - с юмором рассказал экс-дипломат.

Видео дня

Также Дмитрий Иванович разрыв секрет их крепких отношений. Он называет себя "подкаблучником" и говорит, что не видит смысла спорить с избранницей. За много лет в предыдущем браке он сделал много выводов и решил, что такой "статус" мужчины помогает в отношениях.

"Когда-то один мудрый человек, опытный в отношениях с женщинами, сказал мне: "Ты можешь, конечно, бороться, навязывать, диктовать, но оно все равно только приведет к тому, что ты будешь тратить свои нервы". Жизнь показала, что это именно так, поэтому у нас сейчас, я считаю, идеальные отношения, потому что я подкаблучник, а Света считает, что у нас в семье патриархат. Поэтому на этих осознаниях, что она признает мое главенство, а я ее, мы живем счастливо и равноправно", - подытожил знаменитость.

К слову, Кулеба уже был женат на женщине Евгение, от которой воспитывает сына Егора и дочь Любовь. Павелецкая также была замужем, но ее брак завершился. Она воспитывает 11-летнего сына Александра. Пара официально объявила о своих отношениях в 2023 году, но слухи о них ходили еще в 2021-м.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба признался, сколько зарабатывает и тратит в месяц. Экс-министр поделился, что ему приносит доход после увольнения из МИД.

Вас также могут заинтересовать новости: