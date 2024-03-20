В сети появилось странное фото Нагиева.

Недавно в сети появилось фото, на котором российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев позирует возле автомобиля с буквой "Z" - символом войны в Украине.

В подписи к фото написано: "Сильной стране - сильный президент".

Пользователи сети сразу же заподозрили, что таким образом артист решил поддержать преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Однако директор артиста уверяет, что эта фотография - фейк. По ее словам, у артиста есть официальный аккаунт в Instagram, а все остальное не имеет к нему никакого отношения.

"Я такой фотографии артиста не видела. У Дмитрия есть единственный официальный аккаунт в Instagram, больше нет его в соцсетях нигде, и этой фотографии там нет. Это какой-то фейк," - заявила Елена Шайкина в комментарии росСМИ.

Позиция Дмитрия Нагиева по войне

В начале большой войны шоумен опубликовал черно-белое видео, сопроводив его песней группы "Аквариум". В этой песне есть слова "мы воевали сами с собой". При этом четко свою позицию Нагиев не высказал по этому поводу.

В начале 2024 года Нагиев обратился к украинцам и поздравил с Новым годом.

"С новым, добрым, мирным, красивым, сытным, справедливым, свободным, надежным годом", - сказал шоумен.

Вас также могут заинтересовать новости: