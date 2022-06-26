Актер пострадал во время спектакля "Крысь".

Российский актер Дмитрий Нагиев едва не погиб на сцене Калининградского областного театра. Во время спектакля "Крысь" на сцене рухнули декорации, что могло привести к необратимым последствиям.

Так, сотрудники театра сразу же вызвали "скорую помощь". Но Нагиев отказался, чтобы медработники его осмотрели. Несмотря на ушиб голени и ссадины он продолжил играть на сцене.

"В общем, нормально. Хромаю, но ползу. Это рабочий момент", - сказал Нагиев.

Отметим, с начала войны в Украине Дмитрий Нагиев опубликовал в своих социальных сетях несколько постов, но четкую позицию так и не назвал. Он не сказал, что именно Россия напала на Украину.

Напомним, ранее Дмитрий Нагиев прервал молчание после зверств оккупантов в Буче. Видимо, резня в Буче его настолько ошарашила, что он решил написать лаконичный пост со словами: "Может хватит".

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