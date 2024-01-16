РосСМИ сообщают, что он туда поехал с гуманитарной помощью.

Российский певец, поддержавший кровопролитную войну России против Украины, Дима Билан приехал на оккупированный Донбасс. Там он показательно посетил больницу и приют для животных.

Вероятно, путинист таким образом решил "отмыться" перед преступной властью своей страны после скандальной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.

Вероятно, Билан надеется, что своим визитом на оккупированный Донбасс он покажет свою любовь к России и против его выступлений в стране-агрессоре не будут протестовать.

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Однако пропагандисты пока не готовы простить Билана, как и многих других артистов, участвовавших в вечеринке.

"Вместо того, чтобы вечеринки устраивать, лучше бы поехали в зону СВО (так в России называют войну, - УНИАН)", - пишут пропагандисты.

Также сообщается, что Билан якобы подарил кондиционеры местной травматологии и пожертвовал деньги приюту для животных. А также он якобы пообещал забрать оттуда кота по кличке Шахтер. Однако россияне убеждены, что это все показуха.

Напомним, известный украинский артист пошел воевать за оккупантов.

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