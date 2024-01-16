Он передал привет поклонникам и сказал, что хочет вернуться с победой.

Экс-участника луганской панк-группы "Тиф" Романа Кравчука заметили в составе армии РФ. Он записал видео, на котором предстал в российской военной форме и передал привет своим поклонникам.

Этот ролик начал распространяться в социальной сети Х. К слову, в этом видео Кравчук также говорит о желании скорейшего окончания войны.

"Хочу передать привет своим фанатам. Война - это очень плохо, и ну ее к чертям. Лучше бы этого всего не было", - сказал Кравчук.

При этом остановить войну он решил не на стороне родной Украины, а на стороне террористов.

"Была когда-то в Луганске известная за пределами Луганской области панк-группа "Тиф". Бас-гитарист этой группы - Роман Кравчук - выехал куда-то из Луганска еще до 2014 года и занимал проукраинскую позицию. Но в 2022-м появилось видео, где он воюет на стороне россиян", - говорится в подписи к видео.

Так как видео было снято еще в 2022 году, юзеры предполагают, что ВСУ уже могли ликвидировать Кравчука, потому что последнее время он вообще не появляется в информационном пространстве.

Напомним, сын известного украинского певца хочет воевать в Израиле. Миша Крупин рассказал, что его 21-летний наследник уже проходит службу, а вскоре подпишет контракт.

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