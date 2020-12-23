Американский рэпер, продюсер и дизайнер Дидди, чье настоящее имя Шон Комбс, сделал роскошные подарки своей матери на 80-летие.
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Об этом сообщает Page Six.
Сначала рэпер устроил в честь мамы Дженис Комбс праздничный обед, где вручил ей чек на миллион долларов. А его сын подарил бабушке бриллиантовое колье.
Затем рэпер подарил своей матери новый Bentley. Также он нанял на работу шофера, который будет возить его маму. В один день с Дженис отпраздновали 14-летие дочки-двойняшки Дидди Джесси и Д’Лила. Девочки отрывались на яхте со своими друзьями.
Кто такой Дидди:
- Он один из самых богатых в мире хип-хоп исполнителей
- Forbes оценил его состояние в 2019 году в 740 миллионов долларов
- Сейчас он приостановил музыкальную деятельность, отдав предпочтение карьере актера
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