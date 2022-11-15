Как выглядят Лиза Василенко, Анна Тринчер, Богдан Осадчук и другие - смотрите в материале УНИАН.

Украинский подростковый сериал "Школа", вышедший на экраны в 2018 году, наделал шума среди зрителей. Это житейский сериал о жизни учеников одной из столичных школ. Всего было показано три сезона.

В первом сезоне много внимания уделено актуальным проблемам школьников, с которыми они сталкиваются во время подросткового периода: травля сверстников, непонимание в семье, взятки учителям и интриги.

Второй сезон показывает ребят уже более взрослыми. Они перешли в 11 класс, а вместе с прибавлением лет, в их жизни прибавляются и проблемы. Поэтому они не всегда переживают только приятные эмоции.

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В последнем сезоне сериала "Школа" главных героев показывают уже совсем взрослыми, более осмысленными, но прежние проблемы никуда не делись. Их все равно придется решать, к тому же впереди экзамены.

Известно, что сюжет сериала в основном вращался вокруг школьников - Вероники (Ирина Кудашова), Лолы (Лиза Василенко), Паши (Александр Петренко), Тохи (Богдан Осадчук), Назара (Олег Выговский), Наты (Анна Тринчер), Аси (Карина Чернявская), Жана (Арно Муке), Андрея (Филипп Козлов) и Геры (Константин Чернокрылюк).

УНИАН предлагает вспомнить, как восходящие звезды выглядели в сериале "Школа" и что с ними стало сейчас.

Ирина Кудашова

23-летняя Ирина Кудашова обрела популярность именно благодаря роли ученицы Вероники в сериале "Школа". В ленте она сыграла роль сложного подростка, который постоянно ссорится с мамой. На этом ее кинокарьера не закончилась. Позже актриса снялась в фильме "Другой Франко", где сыграла дочь украинского писателя и общественного деятеля Петра Франка.

Лиза Василенко

После съемок в "Школе" Лиза Василенко отправилась покорять Москву. Девушка неоднократно делала скандальные заявления. Она говорила, что лучше умереть в Москве, чем в Украине. Однако после полномасштабного российского вторжения девушка переосмысли свое поведение. Она вернулась на родину и извинилась за такое высказывание.

Александр Петренко

Известно, что Петренко не только снимается в кино, но и занимается моделингом. Его личная жизнь такая же бурная, как и трудовые будни. Во время съемок сериала "Школа" он познакомился с Лизой Василенко, с которой начал развивать отношения вне камер. Но их роман долго не продлился. В 2021 году он женился на модели Ангелине Пиртсхалави.

Богдан Осадчук

Жизнь Богдана Осадчука не менее насыщенная, чем у Александра Петренко. Во время съемок популярного сериала он познакомился с Анной Тринчер, которая кроме карьеры в кино строила еще и музыкальную. У пары быстро завязались романтические отношения. Осадчук даже появлялся в некоторых ее клипах. Однако и их отношения не сложились. Спустя два года они расстались.

Анна Тринчер

А вот Анна Тринчер стала не только известной актрисой, но и блогером и певицей. Девушка активно выпускает музыкальные клипы, ведет соцсети. Известно, что недавно она вышла замуж за блогера Александра Волошина. Однако детей супруги пока не планируют. Тринчер рассказала, что им достаточно кота, которого они недавно завели.

Олег Выговский

В детстве Олег мечтал стать футболистом, однако когда ему предоставилась возможность попробовать себя в кино, его планы резко изменились. После съемок в "Школе" он поступил в театральный. Также актер любит заниматься сноубордингом и жить не может без салата "Цезарь". О личной жизни парня ничего неизвестно.

Карина Чернявская

В одном из интервью Карина Чернявская призналась, что не ожидала такой популярности после роли Аси в сериале. Она отметила, что очень довольна собой и всем, что происходило в ее жизни. Перемены произошли и в личной жизни Карины. Ранее она встретила свою любовь, с которой была очень счастлива. Вместе ли она сейчас со своим бойфрендом, актером Романом - неизвестно.

Арно Муке

Арно Муке как-то говорил, что сам в школе не сталкивался с буллингом. Однако сыграть роль в подростковом сериале, где раскрывается и эта тема, ему было интересно. К слову, пожалуй, это единственный актер, который внешне не изменился со времен "Школы".

Филипп Козлов

Филипп Козлов сейчас является одним из самых популярных актеров. Он сыграл в таких сериалах как "Чужие грехи", "Плут", "Слабое звено", "Затмение", "Вкус счастья" и многих других.

Константин Чернокрылюк

Актер снимается в рекламе, телевизионных проектах, сериалах, документальном и художественном кино. Ему нравится заниматься айкидо, современными танцами и изучать иностранные языки. Известно, что он появлялся в таких лентах как "Клятва врача", "На твой стороне", "Сваты", "Стеклянная комната".

Напомним, невероятно красивая Петра из "Такси" исчезла из мира кино.

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