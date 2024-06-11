Мужчина рассказал о неприятной ситуации.

Украинский актер и военный Виктор Стороженко, у которого африканские корни, рассказал о неприятном инциденте с его маленькими детьми.

Оказалось, что во время прогулки на детской площадке дети стали жертвами расистских оскорблений со стороны подростков. В частности, старшего сына Мартина они начали называть "негром".

"Это моя семья и сегодня они узнали, что они негры! Жена впервые с таким столкнулась, позвонила озадаченная, слышу, что слезы. Спросила: "Что делать?". Я подумал и сказал: "Пока напиши в чат дома", - рассказал Стороженко у себя в Instagram.

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И добавил, что сын не понял, что произошло, потому что еще маленький. Но актер посоветовал жене сделать так:

"Он не понимает, потому что для него это ничего не значит. Это просто какое-то слово, но он считывает реакцию, поэтому веди себя так, как будто ничего не произошло, и тогда для него это будет ничего. Слова на самом деле нестрашные - это лишь сотрясение воздуха, хочешь скажи, что, если еще раз услышит такое, пусть называет его мо*калем".

К слову, жена Виктора в сообщении отметила, что родителям стоит говорить со своими детьми и учить уважению к другим.

"К сожалению, мой муж не может сейчас защитить моих детей от такого рода инцидентов, потому что он защищает третий год нашу страну и, как я надеялась, наши общие ценности: демократию, равенство, достоинство", - отметила женщина.

Что известно о Викторе Стороженко

Виктор Стороженко - украинский актер, который родился в Севастополе. Он известен по фильмам и сериалам "Подкидыши", "Красная королева", "Одиночка" и другим киноработам.

Известно, что до начала войны снимался в РФ, однако после 24 февраля 2022 года стал на сторону Украины и пошел воевать.

Напомним, ранее стало известно, что Виктор Стороженко получил серьезное ранение на фронте в Донецкой области.

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