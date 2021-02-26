Депрадье настаивает в своей невиновности / фото msn.com

Обвиненный в изнасиловании Депрадье заверил, что не виновен, поэтому ему нечего бояться.

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Как передает ТСН, 72-летняя звезда отверг любые обвинения и заявил в интервью изданию La Repubblica, что он ни в чем не виноват.

"Я не виноват, поэтому мне нечего бояться", - заявил Депардье.

По словам артиста, у его предполагаемой жертвы нет никаких доказательств, и он намерен это доказать в суде 10 марта.

"Я насильник? Это всего лишь ложь, и судья мне поверит", - сказал Депардье.

Обвинение Депардье в изнасиловании: что известно

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Автор: УНИАН