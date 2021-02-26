Французская прокуратура предъявила 72-летнему актеру Жерару Депардье обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении 20-летней актрисы в 2018 году.

Обвиненный в изнасиловании Депрадье заверил, что не виновен, поэтому ему нечего бояться.

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Как передает ТСН, 72-летняя звезда отверг любые обвинения и заявил в интервью изданию La Repubblica, что он ни в чем не виноват.

"Я не виноват, поэтому мне нечего бояться", - заявил Депардье.

По словам артиста, у его предполагаемой жертвы нет никаких доказательств, и он намерен это доказать в суде 10 марта.

"Я насильник? Это всего лишь ложь, и судья мне поверит", - сказал Депардье.

Обвинение Депардье в изнасиловании: что известно

В 2018 году 22-летняя французская актриса обвинила скандального актера Жерара Депардье в изнасиловании и сексуальном насилии.

Согласно материалам дела, Депердье дружил с отцом потерпевшей и предложил ей помощь в карьере.

По утверждению девушки, преступления были совершены 7 и 13 августа в особняке Депардье, где у них должна была пройти репетиция.

На днях французская прокуратура предъявила 72-летнему актеру Жерару Депардье обвинение в изнасиловании и сексуальном насилии.

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Автор: УНИАН