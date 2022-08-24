Сегодня, на 182 день полномасштабной войны, Украина отмечает 31-ю годовщину Независимости.

Украинские звезды поздравили своих поклонников с таким важным праздником - Днем Независимости. В этом году 24 августа имеет особый смысл, не такой, как ранее. УНИАН рассказывает, что желают звезды в эту дату.

Сергей Бабкин

Артист опубликовал в своем Instagram-блоге видео, где он сидит на мосту на фоне реки и под гитару исполняет "Заповіт". Сергей рассказал, что специально ко Дню Независимости выпускает украиноязычный альбом. Все деньги, которые он принесет, будут потрачены на родной город Харьков.

"Украина – наш дом. И как хочется, чтобы скорее в нем воцарился мир. Мы обязательно победим, потому что добро всегда побеждает зло. Потому что внутри нас непробиваем крепкий дух, который не сможет сломить ни один враг. С верой в нашу страну! С верой в наших воинов! С верой в каждого из нас!", - написал Бабкин.

Эдгар Каминский

Известный пластический хирург и экс-супруг певицы Славы Каминской опубликовал видео, в котором рассказывается, что такое независимость Украины в новых реалиях.

"Независимость - это быть смелым, останавливать танки, спасать, помогать, побеждать, быть отважным, несломленным", - сказано в видео. В ролике показаны кадры мужественной защиты военными своей страны, работа волонтеров, победа украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении и многое другое, что случилось за этот год.

Владимир Остапчук

Шоумен опубликовал у себя в блоге акт провозглашения независимости Украины и написал: "С Днем Независимости, украинцы! Самые смелые, самые храбрые, наиболее свободолюбивые в мире".

София Ротару

Как и на День флага, сегодня она ограничилась публикацией Instagram-stories, где написала: "С Днем Независимости, Украина!".

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" в блоге поделился фотографией огромного флага и отметил: "Не спрашивай у других, когда закончится война… Спроси себя, что ты сделал для Победы! С Днем Независимости, братья и сестры! Слава Украине!".

Напомним, 23 августа в Украине отмечали День государственного флага.

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