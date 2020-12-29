Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose/
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок с отдыха на Ибице.
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На фото она позирует в ультраоблегающем платье, сквозь которое просвечиваются ее соски. Вероятно, Деми стояла на балконе, так как одной рукой держалась за перила, а второй поправляла волосы.
За несколько часов фото набрало почти 350 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose/
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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