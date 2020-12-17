Деми Роуз часто демонстрирует свои формы.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в черном смежном купальнике с открытой спинкой. На ноги она надела высокие сапоги на каблуке. А дополнила такой необычный образ бейсболкой.

Стоит отметить, что Деми повернулась к камере спиной. Тем самым она показала свою сочную попу крупным планом. Несмотря на свои нестандартные параметры, как для модели Роуз является очень популярной.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич