Деми засветила попу / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новую фотографию.
Читайте такжеЛана Дель Рей выходит замуж - СМИ
На снимке она позирует в черном смежном купальнике с открытой спинкой. На ноги она надела высокие сапоги на каблуке. А дополнила такой необычный образ бейсболкой.
Стоит отметить, что Деми повернулась к камере спиной. Тем самым она показала свою сочную попу крупным планом. Несмотря на свои нестандартные параметры, как для модели Роуз является очень популярной.
Деми засветила попу / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram