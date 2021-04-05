Деми Роуз засветила свои формы.

Британская модель Деми Роуз часто показывает в Insstagram полуобнаженные снимки.

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В этот раз она решила в трусиках и белой рубашке вылезти на стол, чтобы почистить апельсин. При этом несколько пуговиц на рубашке она расстегнула и решила ее завязать под грудью, так сказать, для большей сексуальности.

При этом Деми собрала волосы в хвост и нанесла яркий макияж с черными стрелками. Поклонники выразили надежду на то, что апельсин был такой же вкусный, как и сама Деми.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич